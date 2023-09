Da Bajardo a Nicosia in Sicilia in camper: il sogno di Vincenzo dopo 1.800 km di viaggio (Foto)

Alla fine di febbraio 2023 Vincenzo La Porta, 41 anni, Nicosiano di origine e trasferitosi a Bajardo per ragioni di lavoro in quanto è assistente giudiziario presso ufficio giudice di pace di Sanremo, decide di acquistare un camper da ristrutturare.

Da quel momento nasce l'idea di aggiustarlo, così contatta Francesco Banaudo, 19 anni apprendista meccanico all'officina Bodino e soprattutto amico di famiglia e gli propone il progetto di aggiustare il camper per poi partire alla volta della Sicilia alla fine di agosto per andare a trovare la famiglia. Da quel momento scatta una sorta di solidarietà che vede il Sindaco di Bajardo, Remo Moraglia, che propone un'area in cui i ragazzi possono dedicarsi al progetto e pian piano i colleghi di Francesco (che gli danno consigli preziosi e gli amici che, oltre a prenderli un po' in giro) vista la difficoltà della cosa, fanno loro compagnia ogni domenica dando comunque un supporto morale.

In pochissimo tempo Vincenzo e Francesco sono diventati l'argomento più gettonato in paese fino alla fine di agosto, giorno in cui sono partiti. I due avventurieri si sono fermati la prima notte a Latina e la seconda a Napoli. Dopo due giorni sono arrivati a Nicosia, in tempo per festeggiare il compleanno della mamma di Vincenzo (quale regalo più bello può essere la presenza di un figlio lontano!). Lì sono stati accolti anche dal consigliere comunale Francesco La Giglia, che ha visto il viaggio come una sorta di gemellaggio spontaneo tra due piccoli comuni distanti ben 1.800 km.

La gioia e la giovinezza di due ragazzi che intraprendono un progetto porta speranza in una società dove sembra tutto complicato e soprattutto uniscono realtà diverse e lontane portando gioia ed ottimismo per un futuro migliore. Ora Vincenzo e Francesco, con il cane Sheila loro fedele compagna di viaggio, si godono qualche giorno di riposo e Vincenzo può abbracciare il suo primo nipote Nathan godendo della sua preziosa compagnia per poi ripartire per il ritorno a Bajardo e ricominciare un nuovo anno lavorativo più in forma che mai, sognando e progettando nuovi viaggi con il camper.