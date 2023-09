Ventimiglia: andato in scena il memorial Prantoni - gara delle casseruole 2023

Sabato 2 settembre, presso i campi della storica Unione Bocciofila Roverino, si è consumato un 'classico' dell'estate, il memorial Prantoni - gara delle casseruole 2023.

Trentasei neofiti giocatori di bocce si sono dati battaglia per una serata in allegria e con un pizzico di agonismo per aggiudicarsi il titolo di casseruola 2023. L'hanno spuntata Alen e Mirella secondi classificati dopo una finale all'ultimo punto contro Roberto e Maria (in foto). Soddisfatto della riuscita il Presidente della UB Roverino Massimo Ambesi: "Attraverso queste manifestazioni si tiene viva la memoria di storici soci e si avvicina qualche nuovo giocatore al nostro affascinante sport".