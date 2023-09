Seconda edizione di 'Salotto Bösendorfer': a Bajardo omaggio al pianoforte per tre domeniche

Il mese di settembre a Bajardo è tempo di concerti pianistici. Per il secondo anno si terrà infatti una rassegna dedicata allo strumento che è stato collocato, a cura del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, nella chiesetta di San Rocco situata all’inizio dell’abitato: un pianoforte Bösendorfer mezza-coda che il prossimo anno compirà 100 anni. Per questo motivo la rassegna è intitolata “Salotto Bösendorfer – Trittico Pianistico”.

Per tre domeniche sarà possibile ascoltare ottima musica e validi interpreti. Domani, domani 3 alle ore 18 si inaugura con un giovanissimo e virtuoso pianista, il sanremese Filippo Odobashi. Allievo della professoressa Cristina Orvieto, il promettente concertista, già vincitore di numerosi concorsi, suonerà un programma di musiche di Robert Schumann, “Phantasiestücke” e “Kreisleriana”.

Domenica 10, sempre alle ore 18, sarà di scena un duo composto dal pianista Umberto Barisciano e del flautista Simone De Franceschi, entrambi apprezzati musicisti di giovane età e già ampia esperienza. Il repertorio spazierà attraverso i secoli con musiche di Bach, von Weber e altri.

La conclusione della rassegna è prevista per domenica 17 settembre, ore 18, con il maestro Riccardo Sasso, pianista sanremese noto per le sue numerose collaborazioni in ambito pop-rock oltre che per l’attività di ricerca musicologica. Presenterà un programma di brani estrazione pop eseguiti secondo la tecnica classica.

L’iniziativa è curata da Freddy Colt, che introdurrà tutti i concerti, ed è sostenuta dall’associazione Amici di Bajardo e dal Comune di Bajardo. L’ingresso è libero.