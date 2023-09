Bordighera, Trucchi: "Passeggiata, campo Zaccari e scuole di via Napoli sono questioni da risolvere"

"Con il mese di settembre riprende l'attività amministrativa e a Bordighera si presentano numerose questioni da affrontare e problemi da risolvere come la passeggiata mare" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Tra pochi giorni è previsto l'avvio dei lavori per la ristrutturazione del primo tratto della passeggiata. Contrariamente a quanto promesso dal sindaco in campagna elettorale quasi nulla è stato modificato del primitivo progetto. Permangono le palme lato mare che a mio parere snaturano la originale peculiarità e lo stile del lungomare, permangono scelte che meriterebbero approfondimento all'arredo urbano, non è chiaro se siano state recepite tutte le indicazioni ministeriali per la tutela del verde a cominciare dalle Araucarie".

"Sul campo Zaccari stiamo assistendo ad uno strano scambio di responsabilità tra l'amministrazione regionale che parrebbe interessata a finanziare gli indispensabili lavori di ripristino e i sindaci di centrodestra del nostro territorio per nulla interessati ad eseguirli o come il nostro di Bordighera interessati in modo molto distaccato" - sottolinea Trucchi - "Sulle scuole di via Napoli urge avviare le pratiche promesse nell'ultimo consiglio comunale per definire a chi competano i lavori, che pare assommino alla spesa di 2 milioni di euro, di ripristino dello stabile. In caso di impossibilità di esecuzione da parte dell'impresa che aveva originariamente costruita la scuola il nostro Comune deve farsene immediato carico come priorità assoluta rispetto a tutto il resto riservandosi poi di rivalersi nelle sedi opportune".

"Urgente anche sistemare i giardini come promesso a Villa Felomena per dare un minimo spazio vitale di gioco ai bambini attualmente sistemati in via Pelloux" - conclude il consigliere comunale di Insieme - "Anche le pratiche sulla Rotonda di Sant'Ampelio e sull'ospedale entro pochissimi mesi arriveranno ad un punto di svolta conclusivo. Saremo pronti a verificare che cosa succederà nell'interesse dei cittadini di Bordighera".