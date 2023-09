Campo Zaccari, i quattro comuni: "Abbiamo salvato la struttura dall’abbandono"

"In relazione al complesso polisportivo Zaccari, struttura polivalente comprensiva di pista e pedane di atletica leggera, ed a seguito delle informazioni su tale oggetto uscite recentemente con articoli stampa, i sindaci delle amministrazioni dei comuni di Bordighera, Camporosso, Vallecrosia e Ventimiglia sono concordi nel precisare che i quattro comuni sono stati promotori di un’importante iniziativa di riqualificazione della struttura, che oggi versa in condizioni inidonee, dotandosi di un progetto volto soprattutto alla sostituzione del manto della pista di atletica, parte maggiormente ammalorata, per complessivi 900.000,00 euro di lavori" - dicono i sindaci dei quattro comuni che hanno in gestione il campo Zaccari a Camporosso.

"I comuni dell’attuale gestione mai si sono opposti alla richiesta di finanziamento, anzi, ne sono stati appunto i promotori e nonostante le mille difficoltà di bilancio, sono sempre impegnati a migliorare il territorio ed aiutare la comunità" - sottolineano - "Si cambierà il fondo di riferimento al solo fine di addivenire concretamente alla riqualificazione dell’opera compatibilmente alle risorse comunali; l’impegno preso dai comuni relativamente alla quota di cofinanziamento al fondo di coesione e sviluppo è in linea con le direttive e, pertanto, le amministrazioni sono fiduciose ed auspicano al fattivo proseguimento dell’iter, il tavolo è infatti andato avanti per tutto il mese di agosto allo scopo di trovare una soluzione che permettesse un finanziamento che non inficiasse i già delicati bilanci comunali nei quali ordinariamente gravano, peraltro, le spese di gestione, a fronte di una fruizione totalmente gratuita da parte degli utenti e delle associazioni".

"Si vuole sottolineare, infine, che i nostri quattro comuni hanno salvato la struttura dall’abbandono, si sono riuniti in questa complicata forma di gestione condivisa, con il nobile fine di non lasciare inutilizzata l’unica struttura di atletica leggera dell’estremo Ponente ligure quando la Provincia l’ha dismessa" - concludono - "Inoltre, hanno provveduto a ristrutturare gli spogliatoi nel 2019 ed ottenere l’essenziale agibilità C.P.I. e hanno dato vita all’attuale importante progetto di riqualificazione".