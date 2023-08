Persi 300mila euro per riqualificare lo Zaccari, Russo (FdI) "Responsabilità dei Comuni"

Passa da 900 a 600mila euro, il finanziamento per riqualificare il campo Zaccari di Camporosso. Il problema non sarebbe imputabile a Regione Liguria ma ai Comuni secondo quanto spiegato dalla consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Veronica Russo. In prima battuta, Regione metteva a disposizione del progetto il fondo strategico (totale 900mila euro), il 70% dalle casse regionali con la compartecipazione dei Comuni al 30%, da suddividere tra Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia. Gli enti si sono opposti alla richiesta di stanziamento. Il dialogo tuttavia non si è esaurito e Regione ha trovato un modo alternativo per portare avanti l'intervento, passando però da un ridimensionamento della somma investita, ora a 600mila euro e con una necessaria partecipazione economica dei Comuni che adesso dovranno pagare in totale 32mila euro. L'accaduto è stato spiegato così dalla consigliere Russo: “I Comuni non stanziano il 30% per i lavori come previsto ed è saltato il finanziamento dal Fondo strategico regionale per il campo Zaccari. - mette le mani avanti e aggiunge - Abbiamo comunque trovato un'alternativa per ottenere importanti finanziamenti e non perdere un'occasione per ridare una struttura riqualificata per il bene degli atleti e dei nostri ragazzi”.

“Mi sono impegnata per ottenere i fondi necessari per la riqualificazione e l'assessore Ferro sin da subito si è messa a disposizione dimostrandosi sensibile allo sport e al bene di un intero comprensorio – sottolinea la consigliere regionale – Lo Zaccari attende da oltre 30 anni importanti interventi di riqualificazione. Fino ad oggi nessuno era riuscito ad ottenere finanziamenti, addirittura in un certo periodo questo complesso rischiava di chiudere i battenti. Tutte le associazioni sentite in questi due anni hanno espresso l’esigenza di fare i lavori, così come le amministrazioni locali ne hanno sottolineato la necessità e la volontà".