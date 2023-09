Nessuno vuole il centro anziani di Arma di Taggia: deserta la gara per l'affidamento

È andato deserto il bando per l'affidamento del centro anziani di Arma di Taggia. Una sorpresa per gli uffici comunali che ieri alla chiusura dell'avviso si sono trovati con zero proposte da valutare.

Anomalo che in 20 giorni non ci siano state offerte da parte di uno qualsiasi dei numerosi enti del terzo settore attivi sul territorio e in particolare su Taggia. Per qualche motivo, le condizioni del bando forse non sono state giudicate appetibili. Per fortuna la struttura rimane aperta e la gestione continuerà ad essere portata avanti da qualche volontario e dai ragazzi del servizio civile.

L'amministrazione comunale però puntava a qualcosa di più per migliorare il servizio, strutturandolo e affidandolo a terzi, magari ad una realtà consolidata che opera già in questo ambito. In più c'era in ballo l'opportunità di attivare un servizio trasporto pensato per gli anziani di Taggia, dove il centro aggregativo è chiuso da tempo, con la possibilità di portare le persone da casa ai locali di Arma. Una risposta alle necessità di tanti cittadini che hanno difficoltà a muoversi e vivono nel centro storico.