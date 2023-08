Un centinaio di pellegrini per il 25° anniversario degli incontri alla chiesetta di Sant'Erim

Mercoledì 23 agosto, una piccola delegazione dei soci dell’associazione “Amici di Sant’Erim”. Composta da Alberto Gallo, Matteo Ravera, Antonio Lanteri, Valentina Borgna, Maria Pia Tarditi Perret, Roberto Pecchinino, Lello Giglio, Mariangela Taulaigo e il presidente Gianni Belgrano dell’associazione “ A Vastera – Uniun de Tradisiun Brigasche” erano andati alla chiesetta per un sopralluogo e per ripulire l’area circostante alla chiesetta, per consentire di celebrare la Santa Messa all’esterno e dare la possibilità ai pellegrini di organizzare il pranzo vicino alla chiesetta di Sant’Erim. Con grande soddisfazione, di chi aveva nel cuore la “Festa di Sant’Erim”, venuti a conoscenza che sabato 26 agosto, riprendevano i pellegrinaggi alla chiesetta dei pastori, un centinaio di pellegrini, partivano da Carnino, altri dal rifugio Don Barbera, per arrivare a piedi alla chiesetta di Sant’Erim, per assistere alla Santa Messa celebrata da Don Alvise Lanteri.