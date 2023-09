Sanremo: il comando di Polizia Locale amplia la videosorveglianza interna

Il Comune di Sanremo ha affidato i lavori che consentiranno l’ampliamento del sistema di videosorveglianza interno del comando di Polizia Locale.

Lo stabile di via Giusti 22 è già coperto da un impianto interno di telecamere che copre il perimetro del palazzo, l’ingresso e alcune zone interne, ma restano aree che ancora non hanno la protezione degli occhi elettronici.



Come si legge sul documento pubblicato da Palazzo Bellevue, le nuove telecamere sono “indispensabili per la sicurezza della sede e dei dipendenti” anche per via dell’apertura 24 ore su 24. “Risulta necessario - recita il documento - ampliare il sistema per comprendere aree attualmente non coperte”.

Il lavoro per l’installazione è stato affidato alla ditta ‘Bosio Sistemi’ di Sanremo per un importo di 2.147 euro Iva compresa.