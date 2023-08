Lavoratori felici con l’area fitness e quella "gioia": così un’azienda roerina scommette sui dipendenti

«Si 'punta' al benessere con 'Punto'», verrebbe da dire se fosse uno slogan. In realtà per la Giesse Spa , azienda leader nelle coperture industriali, porte rapide e baie di carico con sede a Castellinaldo d’Alba, si tratta di un investimento sul proprio personale di notevole importanza.

'Punto' è stato pensato dall’amministratore Giulio Valsania come un ambiente in cui i collaboratori in Giesse possano trovare i giusti spazi per il loro benessere psicofisico, un luogo in cui ognuno può sentirsi a proprio agio come a casa propria.

L’idea associa la soddisfazione di un lavoratore e le sue potenzialità, senz’altro esaltate nel sentirsi parte di una comunità accogliente.

Sono numerose le aziende che hanno intrapreso strade simili, perseguendo il benessere organizzativo, ben consapevoli degli studi (recente quello dell’università di Oxford) che rilevano una produttività del 13% più alta dei dipendenti che si considerano soddisfatti del loro posto di lavoro e addirittura un aumento straordinario della loro creatività e delle vendite. Brunello Cucinelli in Umbria è un esempio fra tanti, senza dimenticare il modello creato da Adriano Olivetti e per non dire dell'attenzione alla persona che, grazie all'impronta data dal cavalier Michele, da sempre rappresenta un caposaldo nelle politiche aziendali dell'albese Ferrero.

'Punto' aprirà il prossimo 1° settembre. Si trova a circa un chilometro di distanza dalla sede aziendale, in via Torino a Vezza d’Alba: il distacco dal luogo di lavoro è fondamentale.

Sarà composto da tre aree. L’area 'Pausa', dove si potrà spendere la pausa pranzo in compagnia dei colleghi. Una pausa pranzo ben organizzata migliora le performance lavorative ed è assolutamente da evitare che venga consumato il pasto davanti al computer continuando a lavorare.

Un sano break è anche un momento durante il quale si può socializzare, scambiarsi idee e opinioni, crescere culturalmente.

L’area è allestita con tutti i comfort per un piacevole momento di riposo e ristoro fisico e mentale.

L’area 'Movimento', nasce perché muoversi fa bene al fisico e non solo. Non una palestra, ma una zona attrezzata per una gradevole attività fisica. Prima e dopo lavoro, a piacimento.

Attrezzi di ultima generazione, spogliatoi e docce utilizzabili anche per una semplice passeggiata rilassante nel Roero.

L’area 'Gioia', a disposizione del collaboratore e dei suoi famigliari per festeggiare tappe di vita o spendere il week end in compagnia. Compleanni, lauree, battesimi o anche semplicemente due chiacchiere e una partita a carte insieme.

L’azienda Giesse Spa ha deciso dunque di investire sulle proprie risorse umane e sulla cultura come strumento di crescita personale e di emancipazione sociale.

Conclude Valsania: “È nella missione della Giesse Spa promuovere in modo sistematico ogni iniziativa che possa contribuire ad accrescere il livello culturale dei collaboratori e dell’ambiente sociale in cui sono inseriti”.

Una buona notizia dunque, in contrapposizione alle tante che parlano di sfruttamento del personale e 'mal di lavoro', purtroppo accentuate dal post Covid e da una serie di congiunture economiche non favorevoli.