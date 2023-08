Bordighera, è online una raccolta fondi in memoria di chef Mastrangelo: servirà per acquistare un defibrillatore

Ha preso il via, su GoFundMe, una raccolta fondi online per installare un defibrillatore a Bordighera nella zona in cui abitava chef Fabio Mastrangelo, scomparso improvvisamente all'età di 56 anni per un malore.

Un'iniziativa, lanciata dal consigliere comunale Massimiliano Di Vito, che è nata per volontà della compagna di Fabio, Piera, e dei suoi amici con la speranza di poter così riuscire a salvare in tempo chiunque venisse colpito dal malore che ha stroncato prematuramente la vita di Fabio.

Originario di Torino, chef Mastrangelo aveva aperto il ristorante “Il gheriglio della noce” in piazza del Popolo, nel centro storico della città delle palme, guadagnando rapidamente fama per la sua rinomata cucina. Dopo alcuni anni chiuse il suo ristorante per intraprendere nuove esperienze, anche all’estero. Tornato a Bordighera, era diventato lo chef dell’osteria “Beciagrilli” di piazza Garibaldi e gestita dal ristoratore e consigliere comunale Massimiliano Di Vito.