Bordighera in lutto per la morte improvvisa dello chef Fabio Mastrangelo

Bordighera è in lutto per la morte improvvisa, all'età di 56 anni, dello chef Fabio Mastrangelo.

Originario di Torino, aveva aperto il ristorante “Il gheriglio della noce” in piazza del Popolo, nel centro storico della città delle palme, guadagnando rapidamente fama per la sua rinomata cucina. Dopo alcuni anni chiuse il suo ristorante per intraprendere nuove esperienze, anche all’estero. Tornato a Bordighera, era diventato lo chef dell’osteria “Beciagrilli” di piazza Garibaldi e gestita dal ristoratore e consigliere comunale Massimiliano Di Vito. Mastrangelo, purtroppo, si è sentito male mentre faceva la doccia nella sua casa e nonostante i tentativi di rianimazione alla fine è deceduto.

La triste notizia ha scioccato e gettato nello sconforto la comunità bordigotta. Chi l’ha conosciuto lo ricorda, con affetto e stima, come un grande professionista, appassionato e scrupoloso.