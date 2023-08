Monaco Yacht Show 2023, al via il montaggio degli impianti

La prossima edizione del Monaco Yacht Show, fiera internazionale rinomata nel mondo yachting, si svolgerà dal 27 al 30 settembre. Per ospitare questo evento fondamentale per il settore della nautica da diporto e per gli spin-off di importanza economica per il Principato, il montaggio degli impianti avrà inizio il 2 settembre.

Concentrati nell'area di Port Hercule, i principali assi interessati dalle restrizioni saranno a Quai des Etats-Unis/Avenue J.F. Kennedy, la Route de la Piscine e Quai Antoine Ier (per quest'ultimo dall'11 settembre 2023), nonché le varie banchine porta.

Anche i divieti di sosta saranno necessari per avviare i lavori sviluppo del traffico veicolare e pedonale. Tuttavia, in costante miglioramento ogni anno grazie alla continua consultazione tra i servizi statali e gli organizzatori, metteranno in atto sistemi per razionalizzare il traffico nell'ora di punta. Un allentamento occasionale delle restrizioni consentirà, quindi, di accompagnare i bambini delle scuole vicine e creare schemi di traffico temporanei per facilitare le consegne.

A partire dalla data saranno previsti anche due posti auto per le due ruote dell'occupazione del Quai Antoine Ier, l'11 settembre 2023:

- Viale della Quarantena;

- e all'interno del Parcheggio Pubblico La Digue (contattare l'Ufficio Accoglienza per le condizioni di accesso).

Gli spazi verranno gradualmente restituiti al pubblico dal 1° ottobre per un ritorno alla normalità dal 12 ottobre.