Il Lions Club Ventimiglia raccoglie fondi per la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova

Come da tradizione anche quest'anno i soci del Lions Club Ventimiglia hanno organizzato, in occasione della festa patronale e in coincidenza dello spettacolo pirotecnico, un incontro sulla terrazza del Forte dell'Annunziata.

Tanti soci con i propri familiari, tanti cittadini e ospiti, nonché gli amici Lions di Mentone e Nizza hanno fatto corona alla presidente del Club, Senia Seno, e al sindaco Flavio Di Muro per festeggiare in serenità e amicizia raccogliendo fondi per sostenere l'attività della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova all'ospedale San Martino.

Si tratta dell'unico organismo preposto alla raccolta e al trattamento dei tessuti corneali presso la Regione Liguria, convenzionato con tutte le Asl, le cui spese di gestione e finanziamento sono tutte a carico dei Club Lions. In un quarto di secolo la Banca ha processato 6.700 cornee, eseguendo 3.200 trapianti, grazie ai quali uno stesso numero di non vedenti, gratuitamente, ha potuto riacquistare la vista e tornare ad una vita normale.