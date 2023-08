Torna il Corso fiorito a Sanremo, il centrodestra: "Soddisfatti di aver fatto capire alla maggioranza l'importanza della manifestazione"

"L’assessore al turismo ha comunicato ieri che l’anno prossimo si svolgerà il corso fiorito, essendosi impegnato a realizzare una struttura ove i volontari possano realizzare i carri, superando così le criticità passate derivanti dal ritardo con cui si era attivato lo scorso anno in vista dell’edizione del 2023. L’opposizione di centrodestra, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, non può che esprimere soddisfazione per essere riuscita a persuadere la maggioranza di Biancheri dell’importanza di tale manifestazione e a farle cambiare idea" - commenta il centrodestra riguardo alla comunicazione sul ripristino a Sanremo della manifestazione del Corso fiorito per l’anno 2024.

"Va ricordato, infatti, che in consiglio comunale la maggioranza aveva respinto un ordine del giorno dell’opposizione di centrodestra, con il quale si impegnava l’amministrazione a organizzare la manifestazione in questione, così come nel tavolo del turismo poi convocato apposta, sempre su richiesta dell’opposizione, il capogruppo del partito di Biancheri aveva definito il corso fiorito come una manifestazione superata" - sottolineano Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.