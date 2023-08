Sicurezza stradale, 'Imperia senza padroni': “Prevenire è meglio che reprimere”

“In un'epoca in cui il nostro dovere è preservare la vita e il benessere dei nostri concittadini, Imperia senza padroni si erge come faro di progresso e responsabilità. Affrontare la questione cruciale della sicurezza stradale all'interno delle nostre strade non è solo un obbligo, ma un'imperativa necessità. La nostra missione va oltre le mere parole, è un impegno concreto a creare un ambiente in cui ogni passo sia sicuro e ogni tragitto sia sereno”. Così intervengono dal gruppo consiliare 'Imperia senza padroni' in merito alla questione sicurezza stradale.

“Oggi, con umiltà e determinazione, interveniamo per rispondere all'urgenza dell'aumento degli incidenti stradali che affliggono la nostra amata Imperia - aggiungono - siamo consapevoli che la sola presenza di autovelox non possa garantire la sicurezza stradale che tutti meritano. Per questo motivo, mettiamo in moto un'azione senza precedenti. Nei giorni a venire, ci presenteremo di fronte al Consiglio Comunale con una richiesta che va oltre le consuete proposte: un appello per l'istituzione di corsi per rinfrescare le conoscenze in materia di circolazione stradale. Un'opportunità volontaria aperta a coloro che, nel corso degli anni, hanno visto sbiadire le nozioni che rendono la guida più sicura, specialmente nel tessuto urbano. Questa iniziativa, radicata nei valori di responsabilità e condivisione, offre corsi di formazione gratuiti, guidati da personale esperto, tra cui quello della Polizia Locale. Oltre a questo, consideriamo gli accordi e i protocolli di intesa con i sindacati delle altre Forze di Polizia, per garantire un approccio integrato alla sicurezza. Questa importante attività rifletterà la collaborazione sinergica con l'Amministrazione Comunale, dimostrando un impegno completo e concreto”.

“È con ferma convinzione che intravediamo i frutti di quest'opera rivolta alla collettività - afferma il capogruppo di 'Imperia senza padroni' Luciano Zarbano - le ricadute positive sulla sicurezza saranno innegabili, a vantaggio di ogni cittadino e di chi, con diversi propositi, si trova a condividere il nostro spazio urbano. Oggi, più che mai, guardiamo avanti con speranza e determinazione, mentre Imperia senza Padroni si fa promotore delle esigenze dei concittadini, tra le quali una comunità più sicura, in cui ogni individuo possa godere della strada senza timori né incertezze”.