E' morto Americo Pilati: il cordoglio di sindaco e assessore di Sanremo e del Tavolo del Turismo

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi e i componenti del Tavolo del Turismo così esprimono cordoglio per la scomparsa di Americo Pilati: “La scomparsa di Pilati priva il nostro territorio di un sicuro punto di riferimento nel settore turistico".

"Un albergatore illuminato che ha sempre guardato oltre i propri confini, sviluppando una visione ampia sulle capacità e sulle problematiche della ricettività nell'imperiese e nell'intera Liguria, attraverso l'impegno portato avanti con passione e serietà ai vertici provinciali e regionali di Federalberghi" - ricordano - "Una missione, la sua, che non è venuta meno neppure di fronte all'inesorabile incedere della malattia: basti ricordare i recentissimi interventi su questioni delicate per il Ponente, come la crisi idrica e le strategie per cercare di allungare la stagionalità puntando lo sguardo soprattutto all'estero".

"Se ne va, quindi, un pezzo di storia importante del turismo ligure. Da parte nostra, sentite condoglianze ai familiari e all'associazione di categoria che ha rappresentato con orgoglio e professionalità per decenni” - concludono.