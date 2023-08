Dan Bartolomeo al Mare: sabato torna lo Sport Family Day, 16 discipline da provare

Dopo il successo del Campus sportivo SBM svoltosi a giugno, San Bartolomeo al Mare raddoppia con Sport Family Day. Il Comune chiama a raccolta le Associazioni sportive del comprensorio nell’imminenza dell’inizio del reclutamento che precede la stagione sportiva.



Sabato 2 settembre, Piazza Torre Santa Maria e il Lungomare delle Nazioni si trasformano in un tabellone in cui giovani e giovanissimi potranno partecipare a una sorta di gioco dell’oca, passando da una casella all’altra e sperimentando 16 diverse discipline sportive. L’iniziativa, organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con il Centro sociale Incontro e le Associazioni sportive attive nel Golfo Dianese, prevede infatti la presenza di 14 postazioni (in alcune postazioni verranno presentati più sport) in cui bambini e ragazzi - con le proprie famiglie - potranno provare gli sport, raccogliendo materiale e contatti sulle attività preferite in vista della stagione in arrivo. Ogni Associazione rilascerà un timbro sulla mappa che sarà consegnata ai partecipanti, consentendo ai più sportivi di aggiudicarsi il diploma dello Sport Family Day. Lo speaker Paolo Bianco animerà il pomeriggio coinvolgendo i partecipanti di tutte le età.



Le Associazioni coinvolte sono (in ordine di posizionamento sulla mappa): Dianese Outdoor (hiking/biking), Krill ASD (attività mare, tennis da tavolo), CSKS Fudoshin (karate), Tennis Cervo-Sanbart (tennis/padel), Golfo di Diana Volley (pallavolo), Fiore Matto ASD (attività multiple tra cui yoga e skateboard), Blue Basket Diano Marina (basket), Compagnia Arcieri San Bartolomeo (tiro con l'arco), Roller San Bart (pattinaggio), TF/action sport (SUP), Top Kayak (kayak), Sanbàrt ASD (vela), San Bartolomeo Calcio (calcio) e GV sport (beach volley).