Da Ventimiglia a La Turbie lungo l'antica via romana, l'escursione il 16 settembre

Sabato 16 settembre escursione didattica di una giornata da Ventimiglia a La Turbie, lungo l'antica via romana. L'iniziativa è organizzata dal Punto Informativo Via Iulia Augusta e dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”.

"Il programma della giornata è particolarmente intenso e prevede la partenza da Ventimiglia alle ore 9.00 da piazza Costituente e alle ore 9.10 dal Forte dell'Annunziata con autobus noleggiato; prima tappa al Museo Regionale della Preistoria di Mentone. - spiegano gli organizzatori - Alle ore 11 si proseguirà per Roquebrune - Cap Martin per raggiungere il mausoleo di Lumone, monumento funerario romano del I secolo a.C. lungo la Via Iulia Augusta. Al termine della visita, ore 12 e 30, trasferimento a Eze - Village per il pranzo libero e una passeggiata alla scoperta borgo medievale. Alle ore 14 e 30 ci si trasferirà poi alla Turbie per vistare il Trofeo di Augusto, eretto intorno al 6 a.C. in onore del primo Imperatore romano".



"Quota individuale di partecipazione € 50, per i soci Istituto Internazionale di Studi Liguri € 45 (Organizzazione a cura dell’agenzia Etlim Travel Tour Operator). Minimo 25 partecipanti. La quota include: Viaggio in bus gran turismo – Ingresso al Museo di Mentone, visita libera del Mausoleo di Lumone (gratuito) e ingresso al Trofeo di Augusto – Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour e responsabilità civile. La quota non include: Pranzo – Gli extra personali in genere – Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”. Per partecipare all'escursione è necessaria la prenotazione. Si raccomanda un abbigliamento consono: scarpe comode e un cappello" - concludono.