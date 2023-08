Addio ad Americo Pilati, lutto nella Confcommercio della provincia di Imperia "Amico e riferimento"

Il Presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi, interpretando il pensiero di tutti i soci, ricorda l’amico Americo Pilati. “Americo Pilati era prima di tutto un grande amico e un punto di riferimento per tutta la grande famiglia della Confcommercio della Provincia di Imperia e in particolare della Federalberghi che Americo ha guidato nelle sue varie articolazioni regionali, provinciali e territoriali, con spirito innovativo ed estrema dedizione alla sua mission di tutela dei colleghi e del comparto" - sottolinea Lupi.

Prosegue Lupi: “Americo era sempre presente e in prima linea nelle innumerevoli battaglie sindacali. Per i colleghi della Liguria è stato sempre esempio di coerenza e grande impegno, affermandosi come leader indiscusso e riconosciuto del settore alberghiero. Continueremo la sua visione, stringendoci intorno alla famiglia”.

Americo Pilati, da sempre storico Presidente della Federalberghi del Golfo Dianese, nei primi anni Settanta divenne Presidente provinciale della stessa Associazione di categoria, fino al 2016, per poi tornare a ricoprire l’incarico da quest’anno. Nel 2021, dopo anni alla guida del sindacato regionale, venne acclamato Presidente regionale onorario di Federalberghi. Domani, in occasione della celebrazione del funerale, previsto alle 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Diano Marina, gli uffici della Confcommercio della Provincia di Imperia rimarranno chiusi per lutto.