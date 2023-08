Ventimiglia: striscioni contro Di Muro, la Lega: “Rivendichiamo la scelta del nostro sindaco”

“Il segretario provinciale della Lega, Antonio Federico, insieme a tutto il direttivo provinciale e al direttivo cittadino della Lega di Ventimiglia, esprime solidarietà al Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, per le scritte minacciose apparse davanti al cimitero cittadino di Roverino”.

Così la segreteria provinciale della Lega interviene in merito alle scritte apparse nei giorni scorsi al cimitero di Ventimiglia contro il sindaco Flavio Di Muro.

“Come Lega sosteniamo e rivendichiamo la scelta presa dal nostro Sindaco, convinti del fatto che occorra tutelare il più possibile un luogo sacro per eccellenza ed evitare bivacchi, indecenze, oscenità, vilipendi e tutto quanto non si configuri come preghiera nei confronti dei nostri cari defunti. La nostra linea è chiara da sempre: non siamo disposti a tollerare episodi di illegalità in città, a maggior ragione all'interno del cimitero. Per questo esortiamo il Sindaco ad andare avanti con la certezza di avere tutto il nostro sostegno” concludono dalla Lega.