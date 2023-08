Ventimiglia: divieto ai migranti e guardie all'ingresso, striscioni al cimitero contro il Sindaco Di Muro

Nuovo attacco al Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, in relazione alla presa di posizione dello stesso primo cittadino, contro l’ingresso dei migranti in transito dalla città di confine, per usare bagni e fontane.

Questa volta arriva da ‘La Talpa e l’Orologio’, nota associazione di Imperia, che ha commentato due striscioni affissi all’ingresso del camposanto. Il primo è proprio contro il sindaco: “Di Muro, il più ricco del cimitero’ mentre il secondo vuole difendere i diritti dei migranti ed è firmata dall’associazione ‘No una di meno’ del Ponente ligure: “Acqua, diritto di ogni essere vivente’

Dalla ‘Talpa’ viene scritto: “Un proverbio dice ‘vuoi diventare il più ricco del cimitero?’. Si usa per riferirsi alle persone avare e il significato é scontato. Chi nega l'acqua di una fontana a chiunque ne abbia bisogno rientra senza dubbio nella categoria”.

“Il comune di Ventimiglia – termina la ‘Talpa’ - nega l'accesso ai rubinetti interni al cimitero alle persone in viaggio che hanno bisogno di bere. Solamente di bere”.