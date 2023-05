A Diano San Pietro un’indagine per studiare le abitudini dei cittadini

Un’indagine “multiscopo” sulle famiglie e in particolare sugli aspetti della vita quotidiana. E’ stata avviata nel Comune di Diano San Pietro con l’obiettivo di studiare le abitudini dei cittadini nell’impiego del tempo libero, le loro condizioni di salute, la partecipazione sociale e politica, l’uso delle tecnologie informatiche e altro.

Da qui la decisione dell’Ente di incaricare una rilevatrice per l’indagine Istat. Un’indagine che ha consentito di approfondire la conoscenza degli stili e delle condizioni di vita della popolazione permettendo di capire come vivono gli individui e se sono soddisfatti del funzionamento dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione.

I dati raccolti infatti hanno come obiettivo ultimo orientare le politiche e gli interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone. L’indagine, tra l’altro, è inserita nel Programma statistico nazionale con le famiglie impegnate ha compilare un questionario on-line in modo autonomo e quindi con una incaricata che si è recata presso l’abitazione per procedere all’intervista compilando il questionario su un tablet.

L’attività di rilevazione ha coinvolto un campione di famiglie residenti nel territorio comunale.