Ventimiglia: online il bando per le manifestazioni 2024, c'è tempo fino al 16 maggio

È pubblicato sul sito del Comune di Ventimiglia, l’avviso pubblico finalizzato all’inserimento di iniziative nel calendario delle manifestazioni dell’anno 2024 con contestuale possibilità, per tutte le associazioni cittadine, di ottenere contributi ed altri benefici economici.

“Le nostre associazioni continuano a svolgere un lavoro encomiabile per la città, contribuendo a proporre iniziative di grande pregio – dichiara l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Serena Calcopietro - la nostra amministrazione ritiene di primaria importanza sostenere il mondo dell’associazionismo cittadino, quale patrimonio prezioso da tutelare. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione con risorse del bilancio 2024, la somma cospicua di 25.000 euro per finanziare progetti e iniziative da inserirsi nel calendario delle manifestazioni cittadine dell’anno 2024. Questo avviso è una delle forme attraverso le quali la nostra Amministrazione Comunale continua il suo impegno a sostegno delle associazioni che contribuiscono, con le loro preziose attività, ad aumentare l’attrattività del territorio, ampliando così l’offerta degli eventi che saranno proposti a cittadini e turisti della nostra città”.

Le istanze dovranno essere presentate entro le 12 del 16 maggio 2024.

Potranno presentare domanda di inserimento nel calendario delle iniziative e manifestazioni che si realizzeranno sul territorio comunale nell’anno 2024, tutte le associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni, le associazioni di categoria, le altre associazioni, le parrocchie e comunque tutti gli organismi operanti sul territorio cittadino, esclusivamente per lo svolgimento di attività/iniziative di pubblica utilità e senza finalità di lucro e, in caso di dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.