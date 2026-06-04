Lupi, cinghiali e uomo: al CAI Sanremo una serata per capire equilibri naturali e sfide della convivenza

Una serata dedicata a uno dei temi più dibattuti dell’attualità ambientale: il rapporto tra lupi, cinghiali ed essere umano. L’iniziativa, promossa dal CAI Sanremo, si terrà venerdì 12 giugno alle ore 21 presso la sede della sezione in Piazza Cassini. Protagonisti dell’incontro saranno Andrea Mazzatenta, professore dell’Università di Chieti-Pescara, e il fotografo naturalista Antonio Iannibelli, che offriranno al pubblico un approfondimento scientifico e divulgativo sul ruolo del lupo negli ecosistemi e sulle problematiche legate alla sua presenza sul territorio.

Al centro del confronto vi sarà il tema della funzione del lupo come regolatore naturale delle dinamiche demografiche della popolazione di cinghiali, una questione di crescente interesse sia dal punto di vista ecologico sia per le sue ricadute sulla gestione del territorio. Non mancherà inoltre una riflessione sul complesso e spesso controverso tema della convivenza tra il lupo e le attività umane negli ambienti naturali, argomento che negli ultimi anni ha suscitato un ampio dibattito tra studiosi, amministratori, allevatori e appassionati di natura.

La serata sarà organizzata e moderata da Brunella Pernigotti e Flavia Lopez, in collaborazione con le associazioni Natura Intemelia e Italian WildWolf. L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire, attraverso il contributo di esperti e testimoni diretti, le dinamiche che regolano gli equilibri naturali e per comprendere meglio le sfide poste dalla presenza dei grandi predatori nei territori condivisi con l’uomo.

L’ingresso è aperto a soci, appassionati e cittadini interessati.