Ospedaletti, il Comune aggiorna il progetto per l’allargamento di strada delle Porrine: lavori da 38mila euro

Il Comune di Ospedaletti ha approvato l’aggiornamento del quadro economico relativo al progetto di recupero e allargamento della strada denominata “Le Porrine”, intervento già previsto dall’amministrazione comunale e inserito in una precedente delibera approvata nel 2025. La decisione è stata formalizzata dalla giunta comunale nella seduta del 19 maggio scorso, presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti, con l’obiettivo di procedere al recupero e all’ampliamento della sede stradale.

Secondo quanto riportato nella delibera, il progetto esecutivo era già stato predisposto dagli uffici tecnici comunali e comprende una serie di elaborati tecnici tra cui relazione generale, computo metrico estimativo, cronoprogramma, quadro economico e capitolato speciale d’appalto. L’intervento nasce anche dalla necessità di definire un accordo bonario per acquisire il terreno necessario all’allargamento della strada. Nel corso del procedimento è però emersa una nuova esigenza tecnica: il proprietario dell’area coinvolta ha chiesto infatti, come compensazione per la demolizione di un serbatoio esistente, il recupero di un altro serbatoio limitrofo.

La delibera spiega che la stima iniziale dell’indennità non teneva conto del valore del serbatoio da demolire. Gli uffici comunali hanno quindi valutato che il recupero del serbatoio esistente comporterà una spesa di circa 6mila euro, ritenuta comunque inferiore rispetto al valore del manufatto destinato alla demolizione, stimato in circa 10mila euro. Proprio per questo motivo la giunta ha deciso di aggiornare il quadro economico complessivo dell’opera, che passa così da 32mila a 38mila euro. Nel dettaglio, il nuovo quadro prevede lavori per circa 26mila euro, oltre a IVA, oneri RUP, verifiche sismiche, indagini geologiche, imprevisti e una voce da 7mila euro destinata agli accordi bonari necessari per l’acquisizione delle aree e la definizione delle compensazioni.