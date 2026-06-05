Bordighera rilancia decoro e pulizia urbana: pronto il piano estivo con interventi, prevenzione allagamenti e nuovi servizi

Decoro urbano, pulizia della città e prevenzione del rischio idrogeologico sono stati al centro della riunione che si è svolta ieri a Palazzo Garnier tra l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Marzia Baldassarre, gli uffici comunali e Teknoservice, la società incaricata del servizio di igiene urbana. L’incontro rappresenta uno dei primi atti concreti della nuova amministrazione, che ha inserito tra le proprie priorità il miglioramento della pulizia cittadina e la valorizzazione dell’immagine di Bordighera in vista dell’imminente stagione estiva.

Nel corso della riunione è stato definito il calendario degli interventi di sanificazione e pulizia di tombini e caditoie mediante trattamento con calce. Le operazioni prenderanno il via il 5 giugno a Sasso, proseguiranno il 6 giugno a Borghetto San Nicolò e il 7 giugno a Bordighera Alta. Successivamente gli interventi interesseranno l’area compresa tra l’ospedale e il confine con Vallecrosia fino al Palazzo del Parco nei giorni 8, 9 e 10 giugno, l’area dell’Arziglia fino al Mercato Coperto nei giorni 10, 11 e 12 giugno, via Romana il 14 giugno e infine le vie centrali il 15 giugno. Grande attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione degli allagamenti. A partire dal mese di agosto verrà infatti predisposto un piano specifico di pulizia e spurgo delle caditoie per anticipare gli effetti delle piogge intense che caratterizzano il periodo autunnale. L’obiettivo è garantire una manutenzione costante delle infrastrutture per la raccolta delle acque meteoriche e aumentare la sicurezza del territorio.

Entro la metà della prossima settimana sarà inoltre definito il calendario degli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, comprensivo dei lavaggi delle strade. Parallelamente, Comune e Teknoservice stanno lavorando per affrontare le situazioni di degrado e gli abbandoni di rifiuti presenti in diverse zone cittadine, compresa l’area del cimitero comunale. Tra le misure previste figurano anche la mappatura dei cassonetti, la sostituzione di quelli danneggiati e la riorganizzazione di alcune isole ecologiche. In programma anche il potenziamento dell’Eco Point di piazza della stazione ferroviaria e la sostituzione degli attuali sacchetti per la raccolta dei rifiuti con soluzioni ritenute più funzionali alle esigenze del servizio. L’amministrazione punta inoltre a rafforzare il dialogo con tutte le categorie coinvolte nella gestione dei rifiuti. Il 18 giugno alle ore 16, nella Sala Rossa di Palazzo del Parco, è previsto un incontro con gli operatori ecologici per condividere modalità operative e obiettivi comuni. Seguirà, presumibilmente il 24 giugno, una riunione con gli amministratori di condominio dedicata alle modalità di conferimento dei rifiuti e alla gestione degli ingombranti.

Sono infine in fase di organizzazione incontri con i commercianti di Bordighera Alta, del centro cittadino e del lungomare, con il coinvolgimento di Confcommercio. Al centro del confronto ci saranno la raccolta dell’organico, l’eventuale incremento dei passaggi nelle aree con maggiore concentrazione di attività e la gestione dei rifiuti speciali. «Fin dai primi giorni del nostro insediamento stiamo lavorando per dare risposte concrete ai cittadini su un tema fondamentale come quello della pulizia e del decoro urbano», dichiara il sindaco Marzia Baldassarre. «Vogliamo una Bordighera più curata, efficiente e accogliente, sia per chi la vive ogni giorno sia per i tanti turisti che la scelgono durante la stagione estiva. La programmazione degli interventi, la prevenzione del rischio di allagamenti e il confronto con cittadini, commercianti e operatori rappresentano tasselli fondamentali di un percorso che intendiamo portare avanti con determinazione e continuità».