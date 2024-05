Raccolta differenziata, incontri informativi a Bordighera. Allavena: "Vogliamo implementare i servizi" (Foto e video)

A Bordighera sono iniziati, ieri sera, gli appuntamenti informativi aperti alla cittadinanza sulle nuove modalità del servizio di raccolta differenziata e sul funzionamento delle recenti isole ecologiche posizionate in città. L'assessore Giovanni Allavena e il consigliere comunale Barbara Bonavia, insieme a una rappresentante della Teknoservice, hanno incontrato i cittadini al centro sociale bordigotto in via dei Colli, nei pressi di Villa San Patrizio, per rispondere a dubbi e domande degli utenti.

Un'occasione utile per capire come conferire in modo corretto ed evitare sanzioni. Verranno, infatti, installate quaranta telecamere per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. "La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge per le città italiane ma è, soprattutto, una buona prassi da seguire per salvaguardare l'ambiente e rendere il mondo un posto più vivibile per le generazioni future" - ha illustrato Elisa Bonfanti di Teknoservice - "I rifiuti sono divisi in carta e cartone; plastica e lattine; organico; vetro; secco - indifferenziato; farmaci e pile. Per pannolini e assorbenti si può fare richiesta per avere un bidone apposito, soprattutto per chi ha bambini piccole o per le persone che hanno patologie. Sul territorio sono presenti tre differenti modalità di raccolta: raccolta porta a porta con calendario e orari di esposizione, raccolta con isole di prossimità ad accesso continuo che potranno avere la chiave ed ecoisole informatizzate che permettono il conferimento mediante la scansione di un codice identificativo, il proprio codice fiscale o il QRcode presente sui sacchetti, che farà aprire automaticamente le bocche per poter conferire i rifiuti. Al momento a Bordighera sono sette e sono localizzate in via Marconi, via Veneto, via Giulio Cesare, piazza Zaccari, via Canova, Lungomare Argentina e via Aldo Moro ma presto verranno incrementate grazie a un bando Pnrr e perciò saranno, alla fine, diciassette. I rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta differenziata dovranno essere smaltiti agli ecocentri. A Bordighera è presente in via Cornice dei due golfi 1. Si potrà accedere su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16 mentre il sabato dalle 7 alle 13. Per gli ingombranti e RAEE è attivo il servizio di ritiro gratuito previa prenotazione al numero verde 800.508.999, via Whatsapp al 340.8572681 o attraverso il sito web di Teknoservice. Bordighera è divisa in zona A (A1+A2) dove è prevista la accolta porta a porta e/o ecoisole informatizzate e la zona B (da località Arziglia con intersezione di via Garnier al confine con Ospedaletti, inclusa località Montenero) dove è prevista la raccolta di prossimità. Per informazioni aggiornate, geolocalizzate, complete e immediatamente accessibili si può consultare l'app Junker oppure consultare la pagina Facebook Bacino Ventimigliese, su Instagram o recarsi al Green Point in piazza della Stazione il lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12".

Ai presenti è stato consegnato un libretto informativo e un volantino con modalità e calendario della raccolta differenziata. "La città di Bordighera ha una popolazione sensibile al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti" - ha detto l'assessore di Bordighera con delega alla Nettezza urbana Giovanni Allavena - "Vorremo ulteriormente implementare la raccolta e i servizi ottimizzando con la nuova rimodulazione del contratto che è stata realizzata da un ingegnere ambientale per modificare l'appalto. Faremo riunioni cicliche per portare gli abitanti di Bordighera a utilizzare bene il sistema di raccolta differenziata a 'porta a porta', con isole di prossimità ed ecoisole informatizzate".

Si terrà questa sera, venerdì 3 maggio, alle 18.30 presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco il secondo appuntamento informativo. Sarà presente anche l’assessore Giovanni Allavena.