Rifiuti a Ventimiglia, Forza Italia a Ioculano: "L’operato della ditta è monitorato quotidianamente"

"Dei circa 100.000,00 euro di sanzioni, da gennaio ad oggi, comminate alla ditta che gestisce l’appalto dei rifiuti da parte del comune di Ventimiglia, solamente 30.000,00 euro sono state effettuate durante la gestione commissariale, la restante parte, ben 70.000 euro, è conseguenza dell’attività di controllo posta in essere dalla nuova amministrazione per merito del servizio accessorio di controllo affidato alla polizia locale. L’operato della ditta è monitorato quotidianamente e proprio per questo abbiamo potuto appurare l’entità dei disservizi e sanzionare a seguito di ordini di servizio da parte degli uffici competenti". Con queste parole il direttivo di Forza Italia di Ventimiglia replica alle dichiarazioni del consigliere regionale Enrico Ioculano.

"In merito allo spazzamento, è stato ridotto da 6 a 2 il numero degli operatori attivi sul territorio per colpa di un appalto ad ore e non a corpo, che ha visto ridurre il servizio in maniera drastica. Ci aspettiamo critiche obbiettive ma soprattutto costruttive" - precisa il direttivo di Forza Italia - "Qualora il partito democratico o qualsiasi altra forza politica si porrà in maniera propositiva al riguardo, non esiteremo a prendere in considerazione nuove idee e proposte tutte volte a migliorare la nostra amata Ventimiglia".