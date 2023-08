Riva Ligure: in piazza Matteotti lo spettacolo di Gioacchino Logico in tributo a Gigi Proietti

Questa sera a Riva Ligure in piazza Matteotti alle 21.30 va in scena un altro spettacolo teatrale del calendario manifestazioni del Comune di Riva Ligure con l'attore Gioacchino Logico in uno splendido monologo tributo a Gigi Proietti.

Come si desume dal titolo dell'evento l'attore darà prova della sue formidabili capacità interpretando e ricordando il compianto attore Gigi Proietti. Sarà una serata dove certamente il pubblico verrà coinvolto e potrà partecipare attivamente con il noto attore della riviera di ponente. “Certamente una serata che si prospetta interessante e piena di colpi di scena - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - ringrazio Gioacchino Logico per la disponibilità dimostrata e la voglia continua di affrontare nuove sfide dove mettere in gioco le proprie abilità artistiche”.