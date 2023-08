Riva Ligure: grande successo per Alberto Patrucco ospite di Sale In Zucca (Foto)

Ancora un grande successo per la rassegna Sale in Zucca con il noto cabarettista Alberto Patrucco, che ha presentato di fronte ad un pubblico numerosissimo ed attento il libro AbBRASSENS. Un vero e proprio spettacolo teatrale dedicato a Georges Brassens, un artista unico, dotato di genialità e ironia senza eguali.

Un libro frutto dell’intenso ed emozionante percorso compiuto da Alberto Patrucco tra le parole e la musica de cantautore francese, un percorso che mette in risalto la sorprendente sintonia con il presente e che, a dispetto del tempo, ci restituisce tematiche attuali ancor oggi. Uno stile inconfondibile, il suo, elegante e ricercato; una forma poetica meticolosa e severa, dove non si avverte traccia di tecnica scolastica né si ostenta l’enorme bagaglio culturale dell’autore; su ogni parola e nota aleggia il suo personalissimo e inconfondibile tratto ironico, un’ironia talvolta evidente, talora sottile e tutta da scoprire.

Introdotto dal giornalista Claudio Porchia, direttore artistico della rassegna, Alberto Patrucco ha divertito il pubblico con le sue parole alternate a melodie e canzoni del cantautore francese.

Il libro, come prevede la formula di questa edizione è stato abbinato ad un vino messo a disposizione e portato in degustazione in collaborazione con la cantina SanSteva di Marco Risso. In abbinamento ad un libro dedicato ad un libertario e controcorrente come Brassen quale vino migliore del Syrah, un vitigno a bacca nera diffuso in tutto il mondo, ma storicamente legato all'area mediterranea. Un vino rosso dal carattere ribelle e anticonformista, come Brassens, e che viene “domato” con affinamento di 24 mesi in barrique di rovere francese.

“Anche per questo anno, crediamo di essere riusciti a proporre interessanti incontri sia nel mese di luglio che di agosto – aggiunge l’assessore al Turismo Francesco Benza –. non volevamo far mancare momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che sono venuti e verranno nei prossimi giorni nel nostro paese. Riva Ligure ha una grande vocazione turistica e una relazione forte con la cultura. La filosofia su cui poggia la manifestazione fin dalla sua prima edizione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo. Il legame con il territorio è forte e la rassegna rappresenta una grande occasione per promuovere le nostre migliori eccellenze eno-gastronomiche”.

La rassegna proseguirà nel mese di mese di agosto con questo calendario:

• 28 lunedì serata dedicata al Moscatello di Taggia con una festa che racconterà la storia di questo vino e offrirà una degustazione non solo in bicchiere, ma anche in deliziose preparazioni gastronomiche.

• 31 giovedì Valerio Massimo Visintin presenta il suo ultimo libro “Dietro le stelle” con letture dell’attrice Cristina Sarti e porterà il pubblico a scoprire cosa si nasconde dietro il mondo delle stelle della famosa guida francese.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio