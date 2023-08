“La verità è sempre grigia” di Giampiero Nanni in mostra a Bordighera (Foto e video)

La sede dell'Unione culturale democratica/ Anpi di Bordighera fino al 3 settembre ospita la mostra “La verità è sempre grigia” di Giampiero Nanni.

Un'occasione per poter ammirare le opere su carta che hanno posto le basi per i dipinti su tela, anche di grandi dimensioni, esposti oggi nelle gallerie di Londra e T. Paul del Vence. "Una citazione di Anselm Kiefer, uno tra i maggiori artisti contemporanei, rivela una caratterizzazione piuttosto accurata per molte delle opere qui esposte, in cui l'incertezza dei toni e l'inesorabile decadenza delle superfici diventano la sostanza del dipinto, al di là di, e nonostante, linee, forme e composizione: 'Non si può dire che sia chiaro o scuro. E' un colore o non colore con cui mi identifico. Non credo negli assoluti. La verità è sempre grigia'" - afferma l'artista Giampiero Nanni - "Una pittura che è dilemma tra astratto e figurativo, conflitto tra razionalità e impulso, contrasto tra luce-colore e fatiscenza nel grigio".

Giampiero Nanni ha coltivato una carriera internazionale nella tecnologia in aziende globali, quali Microsoft o Ibm in Italia, Usa, Francia e Regno Unito durante la quale si è occupato di affari governativi, sicurezza informatica, privacy e marketing. L'esposizione delle opere di Nanni in via Al Mercato potrà essere visitata tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. L'ingresso è libero.