Artioli e Correnti entrano in FI, in consiglio comunale nasce ‘Forza Sanremo’ al posto di 'Liguria Popolare'

Sul finire dell’estate prendono corpo le prime vere manovre politiche in vista delle elezioni amministrative 2024. Quelle che hanno un reale impatto sulle dinamiche cittadine e che fanno seguito a settimane di parole, indiscrezioni, boutade.

Dopo la nascita di ‘Andiamo’, ecco le prime mosse interne allo schieramento di centrodestra. Il consigliere comunale Andrea Artioli, eletto nel 2019 tra le fila della Lega e poi passato a Liguria Popolare, ha annunciato questa mattina la nascita del nuovo gruppo consigliare Forza Sanremo. Mossa successiva al suo ingresso in Forza Italia, partito con il quale molto probabilmente sarà candidato alle prossime amministrative. Insieme ad Artioli entra in Forza Italia anche il suo collega (ormai ex Liguria Popolare) Piero Correnti.

“Un'operazione concordata non con Antonio Bissolotti, ma tra Forza Italia e i due consiglieri comunali Artioli e Correnti - ha commentato Simone Baggioli, coordinatore provinciale di Forza Italia - Bissolotti resterà commissario regionale di Noi Moderati e il gruppo consiliare di Liguria Popolare decadrà e subentrerà Forza Sanremo. Bissolotti resterà segretario regionale di un partito che a Sanremo non avrà rappresentanza. Ciò non toglie l'amicizia e la stima che abbiamo nei suoi confronti. Il gruppo di Forza Italia resterà e nascerà il nuovo gruppo in consiglio comunale come aggregato di Forza Italia. Siamo qui per creare una partnership consolidata tra Artioli e Correnti con forza Italia anche in previsione della campagna elettorale del prossimo anno per dare un forte segnale moderato durante la campagna. La scelta di non inserire Forza Sanremo in Forza Italia nasce da una questione di necessità, mi sembrava corretto che la nostra Patrizia Badino continuasse ad avere una rappresentanza nelle commissioni consiliari, stesso discorso anche per Artioli e Correnti. Tutti qui auspichiamo di vincere le prossime elezioni comunali, si sta decidendo quale può essere l'uomo al quale far indossare la maglia del candidato sindaco. Troveremo il nome migliore per governare Sanremo con un centrodestra unito. Dobbiamo creare più entusiasmo rispetto al passato, il modello Ventimiglia è stato vincente perché abbiamo creato entusiasmo. Abbiamo modificato un modello con un progetto politico fattibile partecipando convintamente ragionando in maniera diversa rispetto al passato. I cittadini ci hanno creduto. Stiamo lavorando a quel modello per ricostruirlo sul cittadino sanremese che deve essere coinvolto. Non vogliamo commettere nuovamente gli errori della scorsa campagna elettorale. Non è detto che 'Forza Sanremo' non possa essere una lista alle prossime elezioni comunali”.

“È un'operazione politica pensata e ragionata da diversi mesi, un'adesione da parte del gruppo consiliare e di tutti gli amici che ci hanno sostenuti - ha aggiunto Andrea Artioli - ci accomunano i medesimi valori e l'operare per il bene della città di Sanremo. Si dà un respiro partitico e nazionale. Una condivisione di progetti. Io e Correnti aderiamo a Forza Italia per raddoppiare la 'potenza di fuoco' del partito nel rispetto della linea politica e gerarchica. È una comunità che, dopo la diaspora di qualche tempo fa, si ricostituisce. Lavoreremo bene assieme e per l'interesse della città di Sanremo. Bissolotti rimane responsabile regionale di un partito che fa parte del centrodestra, parteciperà ai tavoli regionali e nazionali, a livello cittadino però non è più rappresentato. Abbiamo percepito una certa malizia da parte di qualcuno, Bissolotti ha grandi capacità, in molte occasioni è stato da qualcuno additato come pietra dello scandalo in modo strumentale e noi siamo contro gli attacchi personali. Vogliamo creare una separazione netta e abbiamo preferito chiarire i ruoli. Sono entrato nella Lega quando tutto il centrodestra sosteneva Tommasini e nella lista dei 100 entrava solamente chi non aveva avuto esperienze politiche. Ho dato una mano a creare una lista della Lega che aveva difficoltà. Poi, per quella che è la mia pregressa formazione politica, la situazione nella Lega non ha potuto procedere oltre e si è aperta la strada verso Liguria Popolare e ora sono ritornato felicemente a casa”.

In merito alla nascita di ‘Andiamo’ Baggioli ha commentato: “Zoccarato è di grande supporto per l’attività politica del centrodestra. Ho sempre tentato di coinvolgerlo, lui non era d’accordo con determinate scelte che il centrodestra aveva fatto, fortunatamente si è ricreduto e, da imprenditore che ama la città, non può che essere interessato a dare supporto e lo darà sicuramente. Il gruppo del centrodestra è composto da molte persone, le abbiamo riunite insieme e stiamo costruendo la città del futuro. Noi siamo aperti anche alla maggioranza Biancheri dove ci sono dei soggetti che sarebbero interessati a tornare in un contesto di centrodestra purché ci sia un progetto politico diverso da quella che hanno vissuto adesso. Siamo aperti a tutti coloro i quali vogliano partecipare a una visione diversa da quella attuale. Vogliamo una discontinuità dal passato”.

Le interviste