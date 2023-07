Politica. A Sanremo nasce 'Andiamo': “Costruttivi e non 'contro', nessuna opposizione a Biancheri”

Il conto alla rovescia è scaduto. Questa mattina alle 12 l’associazione ‘Andiamo’ si è presentata al territorio con un video di lancio che spazia oltre i confini della sola città di Sanremo. Immagini del territorio per uno slogan finale: “Andiamo a valorizzare le nostre eccellenze, a migliorare il nostro territorio, rendendolo più bello, vivibile e sostenibile. A lavorare, insieme, per il nostro futuro e quello dei nostri figli”. E poi un appuntamento: “Ottobre 2023”.

Impossibile non notare un dettaglio: l’unico personaggio politico a comparire è l’ex sindaco Maurizio Zoccarato, intento a premiare il vincitore del Festival 2013 Marco Mengoni. Poi una lunga serie di immagini di Sanremo e del territorio, con riferimento anche a Genova e alla rinascita dopo il crollo del ponte Morandi.

Poi una lunga serie di immagini tra il motivazionale e la promozione del territorio che si chiudono con lo slogan e l'invito a ottobre 2023 quando, come lasciano trapelare dalla neonata associazione, ci sarà la presentazione ufficiale.

La base di 'Andiamo' sarà a Sanremo ma, come detto, il progetto lanciato oggi guarda oltre la Città dei Fiori. “È un progetto contro nessuno e non faremo opposizione a Biancheri, il nostro obiettivo è essere costruttivi e non contro qualcuno, non chiudere porte ma essere inclusivi in ogni modo - dichiarano da 'Andiamo' - non parleremo di nomi, ma quando sarà il tempo parleremo di programmi. Siamo a disposizione di un progetto condiviso con i partiti di centrodestra con un chiaro riferimento ai coordinatori locali e al senatore Gianni Berrino. Saremo inclusivi con tutti. Faremo un percorso lontano dalle critiche e sempre propositivo. A settembre chiederemo un incontro ai partiti per esprimere le nostre opinioni e aprire a un confronto”.