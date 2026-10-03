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Politica | 03 ottobre 2026, 16:35

Raddoppio della condotta del Roja tra Sanremo e Imperia, Biasi: «Dal Mit 37,8 milioni di euro»

Il consigliere regionale della Lega: «Intervento strategico per mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico dell’estremo Ponente. Grazie al viceministro Edoardo Rixi per questo importante traguardo»

Armando Biasi

Armando Biasi

“Circa 37,8 milioni di euro di finanziamento destinati al nuovo raddoppio della condotta del Roja, tra Sanremo e Imperia, grazie al proficuo lavoro del Mit e del viceministro Edoardo Rixi. Si tratta di un intervento strategico per il nostro territorio che metterà in sicurezza l'approvvigionamento idrico dell’estremo Ponente ligure. La nuova condotta punta a superare una delle principali fragilità del sistema, riducendo il rischio di interruzioni e garantendo maggiore sicurezza a un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare ripetute criticità sulla rete idrica. Il sistema del Roja rappresenta, infatti, una delle principali fonti di approvvigionamento della provincia di Imperia e serve una parte rilevante della popolazione della zona. I 37,8 milioni fanno parte degli oltre 57 milioni di euro del finanziamento complessivo destinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a tre interventi sulle infrastrutture idriche della Liguria. Considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo supera i 67 milioni di euro. Gli altri finanziamenti riguardano l'efficientamento delle reti della provincia della Spezia e il collegamento tra i pozzi di Albenga e l'acquedotto di Alassio. Le risorse rientrano nel Fondo idrico Pnrr, la cui intera dotazione è stata assegnata dal Mit insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi. Ringrazio quindi il viceministro Edoardo Rixi che ha raggiunto in tempi rapidi e con risorse adeguate un importante traguardo per il nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il commissario provinciale della Lega di Imperia e consigliere regionale Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

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