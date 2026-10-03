Raddoppio della condotta del Roja tra Sanremo e Imperia, Biasi: «Dal Mit 37,8 milioni di euro»

“Circa 37,8 milioni di euro di finanziamento destinati al nuovo raddoppio della condotta del Roja, tra Sanremo e Imperia, grazie al proficuo lavoro del Mit e del viceministro Edoardo Rixi. Si tratta di un intervento strategico per il nostro territorio che metterà in sicurezza l'approvvigionamento idrico dell’estremo Ponente ligure. La nuova condotta punta a superare una delle principali fragilità del sistema, riducendo il rischio di interruzioni e garantendo maggiore sicurezza a un territorio che negli ultimi anni ha dovuto affrontare ripetute criticità sulla rete idrica. Il sistema del Roja rappresenta, infatti, una delle principali fonti di approvvigionamento della provincia di Imperia e serve una parte rilevante della popolazione della zona. I 37,8 milioni fanno parte degli oltre 57 milioni di euro del finanziamento complessivo destinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a tre interventi sulle infrastrutture idriche della Liguria. Considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo supera i 67 milioni di euro. Gli altri finanziamenti riguardano l'efficientamento delle reti della provincia della Spezia e il collegamento tra i pozzi di Albenga e l'acquedotto di Alassio. Le risorse rientrano nel Fondo idrico Pnrr, la cui intera dotazione è stata assegnata dal Mit insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi. Ringrazio quindi il viceministro Edoardo Rixi che ha raggiunto in tempi rapidi e con risorse adeguate un importante traguardo per il nostro territorio”.

Lo ha dichiarato il commissario provinciale della Lega di Imperia e consigliere regionale Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).