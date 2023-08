Al via il Bordighera Book Festival: ecco il programma della prima giornata (Foto)

Inizia oggi la 10° edizione del Bordighera Book Festival, quattro giorni nel cuore di Bordighera, in corso Italia, gli stand delle case editrici provenienti da tutto il territorio italiano per proporre le nuove proposte editoriali.

L'evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della città di Bordighera e della Regione Liguria, è inserito nel Calendario Fieristico Italiano e avrà i seguenti orari: giovedì dalle 16, alle 23; venerdì e sabato dalle 10 alle 23; domenica dalle 10 alle 20. Taglio del nastro con le autorità alle 16,30 in corso Italia, lato corso Europa.

Oltre all'area espositiva si svilupperà un settore riservato agli incontri letterari con autori locali e di fama nazionale, intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti nella via (Spazio Buga Buga, Spazio L’Angelo Bordigotto e Spazio Europa).

Ecco il programma della prima giornata:

ore 16 Corso Italia Apertura Stand Case editrici

ore 16,30 Stand “Piccoli amici del Giardino” (Orario 16,30-19,30 e 20,30-22,30)

Laboratorio: “Le farfalle delle Meraviglie!” con Robirò

ore 16,30 Angelo Bordigotto Emilia Gibelli Lacscuila “La scuola è qualcuno che ti aspetta” Book a Book

ore 16,45 Spazio Europa Rosaria Ardizzone “Un giorno particolare”, Gruppo Albatros Il Filo

ore 17 Buga Buga Luca Ammirati “Tutti i colori tranne uno” Sperling & Kupfer

ore 17,15 Angelo Bordigotto Bruno Olivieri “Un anno diverso dagli altri”, Scatole Parlanti editore

ore 17,30 Spazio Europa Bernardino Veneziano “I libri dell’89° Reggimento Fanteria” Alzani edizioni con intervento di Dario Canavese (Presidente Emerito degli Alpini di Ventimiglia) e Remigio Tornatore (Presidente U.N.I.R.)

ore 17,45 Buga Buga Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” De Ferrari editore

ore 18,15 Spazio Europa "Epistolarium. Lettere scelte" di C. S. Lewis, a cura di Eduardo Ciampi e "La chiave d'oro" di George Macdonald (Lo Studiolo edizioni) scrittore, poeta e ministro di culto Cristiano scozzese, che soggiornò molti anni a Bordighera. A lui si ispirarono molti scrittori, tra i quali J. R. R. Tolkien e C.S. Lewis.

ore 18,30 Buga Buga Francesco Mario Oddasso “Il soffio della mantide” Cairo editore. Il ricavato della vendita dei libri va all’Associazione AMICI dell’Università Campus Bio-medico di Roma Onlus per il sostegno alle attività didattiche, cliniche e di ricerca.

ore 19 Spazio Europa Claudio Restelli “Il soldato dimenticato. La storia di Giovanni Battista Faraldi” Leucotea edizioni

ore 19,15 Buga Buga Laura Guglielmi “Italo Calvino e Sanremo. Alla ricerca della città scomparsa” Il canneto editore

ore 21 Giardini PalaParco Antonella Forte “Le streghe di Triora” Piemme, accompagnato dallo spettacolo teatrale "Non importa chi siamo … se volete chiamateci streghe" con Consuelo Benedetti, Mirella Fazzorali , Graziella Tufò.

Sul sito si possono trovare foto autori e sinossi di tutti i libri che verranno presentati divisi per giorno ed ora o in ordine alfabetico di autore. Quest’anno il Bordighera Book Festival ospita: l’Accademia Balbo con la mostra “Oltre le parole” Visione, colore, emozione il Gattile di Ventimiglia con le volontarie dei “Randagi Fortunati”, FAI - Fondo Ambiente Italiano delegazione di Imperia, ASL n° 1 Imperiese per servizio screening, laboratori e animazione, come “Piccoli amici del Giardino”, 4 giorni fra fiori e battiti d’ali e giovedì 24 agosto ( 16,30 – 19,30)vi sarà il laboratorio “Le farfalle delle Meraviglie!” con Robirò.

Serata speciale nei Giardini di Palazzo del Parco alle 21 con l'incontro con Antonella Forte e “La Strega di Triora”, Piemme Accompagna l’autrice la professoressa Giannina Borelli.

Ottobre, 1587 A Triora, fiorente cittadina dell'entroterra di Imperia, si apre il processo dell'Inquisizione, fra i più conosciuti della storia italiana. La città, granaio della Repubblica di Genova, è schiacciata negli ultimi anni da una terribile carestia, che ha provocato miseria e fame in tutta la Valle Argentina. I potenti in cerca dei colpevoli accusano le streghe. Un romanzo intenso e perfettamente ricostruito, un inno alle donne, alla loro forza e capacità di combattere e perdonare. Un affresco che ci riporta a un’epoca antica, eppure attualissima.

Accompagnato da spettacolo rappresentazione teatrale “Non importa chi siamo… se volete chiamateci streghe” con Consuelo Benedetti, Mirella Fazzorali e Graziella Tufò.

Andrà in scena una mostra nella Sala Rossa del Palazzo del Parco: “L’ultima luna”, un omaggio a Marilena Rigotti. L'apertura è alle 17 alle 23 da giovedì a sabato mentre domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Oltre 40 fotografie esposte nella Sala Rossa di Palazzo del Parco. Scatti di Marilena Rigotti che con la sua riservatezza e sensibilità ha fotografato gli angoli più belli della città che amava, dall’alba al tramonto per immortalare gli scorci meno frequentati di Bordighera. Una macchina fotografica, passione e tanta dedizione erano i suoi ingredienti segreti. La sua prematura scomparsa ha scosso profondamente l’intera comunità bordigotta e i tanti ammiratori che dal web potevano ammirare le bellezze della città. Il suo ultimo scatto inedito una luna, da qui il nome della mostra, che vuole essere un omaggio con amore alla sua opera. L’evento è realizzato in collaborazione dalle Associazioni Delfi Arte e Sport e Bordighera Amor mio.