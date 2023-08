Emergenza idrica e incendi, giornate di lavoro per i volontari della SS Trinità

La Protezione Civile SS. Trinità ha distribuito cestelli di acqua minerale a residenti e turisti di Dolcedo. Il borgo è uno dei più colpiti dall'emergenza idrica, così su disposizione del Comune di Dolcedo e con il coordinamento del vicesindaco Angelo Pisani, i volontari hanno provveduto a distribuire l'acqua.

Si tratta di giornate di intensa attività per i volontari. La SS. Trinità, è impegnata sugli incendi a Badalucco e lungo la Statale 28. Inoltre, ieri, durante il servizio una squadra è stata distaccata e inviata con urgenza lungo la Strada Provinciale 42 dove un camion a rimorchio era rimasto incastrato in una curva, bloccando completamente la via. Grazie anche all’intervento dei Carabinieri del Comando stazione di Dolcedo, dopo circa un’ora la situazione si è risolta e il traffico è stato riaperto senza ulteriori problemi.