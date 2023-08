Teatro, moda e cultura nel giardino di Irene Brin a Sasso (Foto e video)

Teatro, moda e cultura nel giardino di Irene a Sasso, frazione di Bordighera. Domani, il 24 agosto, alle 17.30 andrà in scena un incontro letterario sulla figura di Lina, partigiana, letterata e amica del giovane Calvino, nell'ambito di una rassegna culturale dedicata alla giornalista e scrittrice Irene Brin mentre il 26 agosto alle 18 il Teatro X Monet/Teatro delle Dieci porterà in scena un nuovo incontro teatrale letterario dal titolo "Irene Brin - La moda della cultura".

L'evento di sabato prossimo è di e con Fulvia Roggero, Silvia Villa e con Erika Rotondaro. "Un brillante percorso interattivo tra letteratura e teatro per chi desideri scoprire o riscoprire la grande scrittrice, giornalista, esperta d'arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte Irene Brin, attraverso i suoi scritti e alcuni personaggi tratti dalle sue opere. Personaggi in costume, tratti dalle opere di Irene Brin, faranno monologhi e dialoghi itineranti nel giardino. Vi sarà anche una parte stanziale dove si leggeranno alcune parti delle opere di Irene Brin e una parte interattiva, piacevole e brillante, con il pubblico" - svelano le registe Silvia Villa e Fulvia Fulgida Roggero - "Un originale viaggio tra teatro, moda, cultura e natura".

"Un evento realizzato in collaborazione con Maison Daphné Sanremo, che per l'occasione presterà alcuni preziosi capi dal suo Museo della Moda, Francesca Rotta Gentile Cavigioli, Angela Rossi e Simona Alborno" - fanno sapere le registe - "Si ringrazia per la gentile concessone degli spazi del Giardino privato e del Museo, Vincent Torre, nipote di Irene Brin. Al termine dell’evento verrà offerto un piccolo rinfresco a cura dell’associazione Irene Brin. Il biglietto costerà 7 euro. La prenotazione è obbligatoria al 347 5446651 o al 347 7851494. Gli incontri letterari a cura della professoressa Francesca Rotta Gentile saranno, invece, il 24, il 28 e il 29 agosto e il 10 settembre alle 17.30".