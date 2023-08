Sanremo: all'auditorium 'Alfano' un viaggio nel mondo Disney tra classica e jazz con Simona Molinari e Fabrizio Bosso (foto e video)

Jazz e classica che si uniscono nel nome dei cartoni animati Disney. Un triplo salto mortale che ha portato ieri sera il pubblico dell'auditorium 'Alfano' di Sanremo in un viaggio in musica tra le colonne sonore dei film di animazione che hanno accompagnato generazioni di bambini nel corso dei decenni.

Dall'iconica Marcia di Topolino ai grandi classici come Aladin, La bella e la bestia, Cenerentola, Biancaneve, il Re Leone. La tromba di Fabrizio Bosso e la voce di Simona Molinari, con la direzione del maestro Pino Jodice, hanno fatto da guida per gli oltre 500 presenti che hanno riempito a pieno l'auditorium per una serata da tutto esaurito.



I musicisti dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e dell'Orchestra Jazz (composta interamente da studenti del conservatorio) portata in città da Jodice hanno riarrangiato i brani donando loro una veste completamente nuova tra standard, assoli e raffinate rielaborazioni. Tutto questo è stato “Cartoons in jazz”, ennesimo appuntamento della lunga estate della Sanremo Summer Symphony firmata dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il nuovo appuntamento con la Sanremo Summer Symphony è fissato per venerdì quando all'auditorium 'Alfano' arriveranno Andrea Mirò ed Enrica Tesio per una serata tra canzone d'autore e comicità: “Il settimo giorno lui si riposò, io no”.