Sanremo: con Simona Molinari e Fabrizio Bosso la magia delle musiche Disney all'auditorium Alfano (video)

Con i “cartoni” si sono cimentati i migliori professionisti di tutte le epoche che all'occorrenza hanno composto temi e partiture di grandissimo spessore, richiedendo spesso prestazioni virtuosistiche. Per questo progetto il maestro Pino Jodice ha selezionato e arrangiato alcune fra le pagine più celebri e stimolanti di questo particolare panorama, avvalendosi della sua grande esperienza con le Orchestre Jazz.

In programma la Marcia di Topolino, Crudelia de Mon (La carica dei 101), Tutti quanti voglion fare il jazz (Gli Aristogatti), I sogni son desideri (Cenerentola) Someday my prince will come (Biancaneve), The Circle of life (The Lion King) Reflection (Mulan), Aladin, La bella e la bestia, Jungle jazz (Tarzan), Got to be Real (Shark Tale), la Sirenetta e tante altre sorprese.

