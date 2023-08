Fidas Imperia organizza la prima edizione di "Insieme per la vita"

La Fidas Imperia, il 27 agosto, organizza la prima edizione della festa "Insieme per la vita", una serata dedicata alla sensibilizzazione alla donazione di sangue per avvicinare i giovani alla donazione.

"Un gesto altruistico che dona la vita a tante persone che giornalmente hanno bisogno di sangue" - fa sapere Fidas Imperia - "Invitiamo la popolazione a partecipare come segno tangibile di vicinanza verso tutti i donatori di sangue".

Festa dei donatori di sangue è organizzata in collaborazione con Pro loco Pontedassio e Bar Griso. Il programma prevede dalle 18:30 aperitivo con dj, alle 19.30 grigliata con primi piatti, alle 21 music live by premiata banda e a seguire dj Tex. E' gradita la prenotazione contattando lo 0183 296395 oppure su Whatsapp al 327 352 223. Aperitivo e dj set è offerto da Fidas a tutti i donatori e accompagnatori. A seguire vi sarà la possibilità di cenare in loco con grigliata e primi piatti.