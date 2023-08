Bordighera Book Festival, Bruno Olivieri presenta "Un anno diverso dagli altri"

Nell’ambito della decima edizione del Bordighera Book Festival, la kermesse libraria che animerà dal 24 al 27 agosto la città del Ponente ligure, organizzata da Espansione eventi con il patrocinio della città di Bordighera e della Regione Liguria, giovedì 24 agosto alle 17.15 si terrà un incontro con Bruno Olivieri, autore del libro Un anno diverso dagli altri edito da Scatole Parlanti. Nell’incontro con i lettori, l’autore illustrerà la struttura, contenuti e retroscena della sua opera, sottolineandone spunti di riflessione e risvolti umoristici.

Dodici racconti, uno per ogni mese, compongono Un anno diverso dagli altri. Ciascun mese è l’occasione ideale per raccontare una storia in cui ogni protagonista è colto in un momento particolare della sua vita. Come in un fermo immagine che si anima via via trovando il movimento e il suo ritmo peculiare, così, ogni mese conduce a svolte inaspettate, finali a sorpresa, situazioni paradossali. Il percorso è scandito da quattro stagioni ideali: in alcune storie l’atmosfera è ai confini del reale, in altre gli eventi della Storia fanno irruzione nella vita dei personaggi, in altre ancora prevale il disincanto oppure la ricerca di un altrove. Non ci sono ripetizioni di schemi in queste invenzioni, semmai denominatore comune è una sottile vena umoristica, a volte ironica a volte sarcastica, che accompagna chi legge in un viaggio avvincente, che fa sorridere e sorprende.

Bruno Olivieri è nato a Milano nel 1955. Giornalista e direttore creativo, si occupa di comunicazione visiva. Ha al suo attivo anche una lunga storia nello spettacolo, settore nel quale ha ricoperto vari ruoli professionali: attore, direttore di teatro, organizzatore, direttore artistico del Festival dell’Umorismo di Bordighera, una collaborazione decennale con il Teatro dell’Elfo. Un anno diverso dagli altri è la sua prima pubblicazione. Il libro è disponibile al Mondadori Book Store di Bordighera e sul sito www.scatoleparlanti.it, sulle piattaforme: www.ibs.it, www.MondadoriStore.it, www.laFeltrinelli.it, www.amazon.it e a richiesta in tutte le librerie.