Un lettore ci ha scritto per segnalare un disagio riscontrato oggi in via Agosti 243 a Sanremo.

"Di fronte a palazzo Melandri, stanotte è stato ritirato il misto e l’umido e alle 10 del 23 agosto con temperatura (all’ombra) di 34°, la parte umida rimasta a terra emana una puzza terribile" - segnala M. R.

"Forse il sindaco o chi è preposto all’igiene urbana dovrebbe fare una passeggiata e rendersene conto" - conclude.