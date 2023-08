Vallecrosia, orario della seduta non concordato con minoranza: Valenti abbandona il consiglio comunale (Foto e video)

"Il largo consenso che avete conseguito sul piano elettorale non può certamente riconoscervi il diritto di esercitare la vostra funzione in maniera dispotica. In particolare lei, primo cittadino, che è il sindaco di tutti e non solo di coloro da cui ha ottenuto il consenso, ha come primo compito quello di rappresentare tutti, ivi inclusi che hanno scelto di intraprendere una scelta elettorale a lei non congeniale" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti, durante il consiglio comunale odierno a Vallecrosia, che poi abbandona poco dopo l'inizio della seduta. Un'azione messa in atto a nome del gruppo “Vallecrosia Perri Sindaco”.

"Abbiamo chiesto la convocazione del consiglio con l'obiettivo di analizzare alcuni temi di opportuna rilevanza e per portare una discussione utile al nostro ruolo per il bene della città e die cittadini. A seguito di questa nostra richiesta il nostro gruppo è stato contattato dal segretario comunale con il quale abbiamo concordato una deroga per garantire la presenza del segretario essendo in ferie. Avevamo acconsentito a una convocazione posticipata risetto alla data del 20 agosto senza alcuna indicazione riguardante l'orario. Durante la conferenza dei capigruppo è stata comunicato giorno e orario della seduta del consiglio comunale senza dare la possibilità di concordare una data o un orario o senza poter dare la disponibilità da parte dei vari consiglieri, quest'oggi indisponibili per motivi lavorativi e medici. Non capiamo come sia stato possibile non concordare un orario per garantire a tutti la possibilità di svolgere i propri ruoli istituzionali" - spiega il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti leggendo una comunicazione condivisa con i colleghi Rondelli e Perri, che pur avendo presentato l’ordine del giorno sul regolamento comunale non erano presenti in aula a causa di precedenti impegni - "Questo atteggiamento non corrisponde a principi di un sano e proficuo confronto democratico tra compagini politiche diverse. Il nostro gruppo auspica che venga permesso alle compagini di minoranza di potersi esprimere e portare avanti le proprie idee nel rispetto dei ruoli e delle funzioni istituzionali. Chiediamo, inoltre, le registrazioni di tutte le commissioni e il rinvio della pratica da noi presentata, affinché possa essere trattata alla presenza dell'intero nostro gruppo. Chiediamo anche il ritiro di tutte le pratiche".

I consiglieri di opposizione avevano chiesto la convocazione di un consiglio comunale per discutere la proposta, formulata dai gruppi consiliari di minoranza Vallecrosia Perri Sindaco e X Vallecrosia Quesada Sindaco, di un nuovo regolamento del consiglio comunale di Vallecrosia. Il consiglio viene così convocato, come d’accordo tra le parti, oggi, il 22 agosto, alle 9.30, in un orario diverso rispetto alle sedute precedenti che erano state fissate nel tardo pomeriggio e per questa ragione la minoranza che rappresentava il gruppo Vallecrosia Perri Sindaco ha deciso di abbandonare l'aula.