Vallecrosia, orario di consiglio comunale non concordato. Perri: "Sono disgustato" (Foto e video)

"Non sono basito, come dice il sindaco, ma disgustato dalla maleducazione, dall’arroganza e dalla falsità di ciò che è stato dichiarato. Volevamo fare le cose con uno spirito diverso ma poi quando chiedo un consiglio comunale viene convocato proprio quando non ci sono due su tre del mio gruppo consiliare. Noi vogliamo essere propositivi, collaborativi ma dobbiamo anche ricevere collaborazione perché altrimenti ci ritroviamo sempre ad essere scartati". Con queste parole il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri commenta la seduta odierna del consiglio comunale alla quale non ha potuto presenziare a causa di precedenti impegni.

"Abbiamo semplicemente chiesto un consiglio comunale, come prevedono regolamento e statuto, per discutere del regolamento del consiglio comunale al quale volevamo apportare modifiche e accorgimenti che già avevamo segnalato. Abbiamo fatto richiesta secondo i canoni previsti dalla legge ed entro il 20 agosto si sarebbe dovuto convocare il consiglio comunale" - fa sapere Perri - "Il segretario comunale mi ha avvisato che sarebbe stato in ferie e che se avessimo voluto la sua presenza avremo dovuto posticipare la data del consiglio andando in deroga a canoni e regolamenti, che abbiamo sempre rispettato alla lettera. Su proposta del segretario comunale viene deciso che il consiglio comunale potrebbe svolgersi il 22 o il 23 agosto. Non mi ha detto di avvisare il consigliere Quesada dell’altro gruppo consiliare che ha sottoscritto la convocazione del consiglio, cosa che, invece, ho sentito dichiarare dal sindaco. E’ una falsità che ha detto a nome e per conto del segretario comunale".

"La commissione dei capigruppo è stata gestita dal presidente del consiglio in maniera molto insolita e maleducata, addirittura mi ha staccato la commissione mentre stavo chiedendo di poter ridiscutere sulla data del consiglio comunale che ci è stata imposta senza concertazione, visto che lo avevamo convocato noi" - racconta Perri - "Il 22 era una data che andava bene, se non fosse stato convocato alle 9.30 del mattino. Se fosse stato alle 18, come i precedenti consigli, nulla avrebbe ostacolato la mia presenza o quella del consigliere Rondelli, che è un frontaliere e non può avere permessi retribuiti. Dov'è la tutela dei frontalieri? Poteva esserci attenzione verso queste persone che lavorano in Francia visto che il sindaco è un rappresentante del direttivo Fai per mezzo dell’Anci e il consigliere Amalberti è un membro del direttivo del Fai. Convocando le commissioni e i consigli comunali al mattino non tutelano i frontalieri. Quindi, alla fine, ci siamo trovati ad avere un consiglio convocato quando voleva la maggioranza".

"Purtroppo avevamo degli impegni e, perciò, il nostro rappresentante, il consigliere Mirko Valenti, in maniera molto precisa e corretta è andato in consiglio comunale e ha letto una comunicazione con cui chiedeva una certa attenzione nel rispetto di quelle che sono le regole a tutela delle minoranze e il rinvio della pratica, proprio come mi aveva chiesto di fare il sindaco in una telefonata post commissione capi-gruppo. Cosa fa il sindaco? Dopo la comunicazione del consigliere Valenti, non ritira la pratica e la porta in votazione in maniera molto autonoma" - conclude Perri - "Questo consiglio comunale non è gestito dal presidente del consiglio in maniera ordinata e coerente, quindi, ciò deve essere portato all’attenzione anche degli organi sovra-comunali. Invito l’amministrazione, il sindaco e il presidente del consiglio a fare un’autoanalisi e capire bene quelli che sono stati i passaggi di questa vicenda per poter veramente ripartire con un piede diverso".