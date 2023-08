Rigassificatore di Vado e protesta, aderirà anche Rifondazione Comunista della provincia di Imperia

Rifondazione Comunista della provincia di Imperia aderisce alla protesta di mercoledì prossimo a Vado Ligure contro il previsto progetto del rigassificatore nella rada vadese. L'iniziativa organizzata da Vivere Vado prevede un presidio davanti al palazzo comunale di Vado Ligure (Sv) alle 14.30.



La data scelta non casuale. Infatti, lo stesso giorno, alle 15, il commissario per il rigassificatore, il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti sarà in città per incontro con Snam e Autorità di Sistema Portuale GE-SV, oltre ai tecnici del comune e consiglieri comunali. "Un progetto pericoloso, a ridosso della costa, che in caso di incidente potrebbe provocare un vero e proprio disastro, nonché ambientalmente ed economicamente insostenibile" - affermano da Rifondazione.



"Si condannerebbe per un ulteriore ventennio il nostro territorio ad essere assoggettato a produzione energetica da fonti fossili, peraltro con costi molto maggiori rispetto al gas trasportato coi normali gasdotti. Ci auguriamo che i cittadini del comprensorio facciano sentire la propria voce per impedire questo ulteriore scempio sul nostro territorio" - concludono da Rifondazione.