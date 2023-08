Imperia: a Montegrazie il concerto del pianista Giovanni Doria Miglietta

Prosegue, dopo il grande successo di pubblico ottenuto dal pianista maestro Boris Bloch la rassegna di concerti "Musica al Santuario". Il secondo appuntamento si terrà domani sera, come di consueto alle 21, all'interno del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Montegrazie, gioiello medioevale che si erge tra gli ulivi dell'entroterra di Imperia Porto Maurizio. A causa di una indisposizione del violoncellista Lamberto Curtoni il concerto per duo sarà sostituito dal recital solistico del pianista imperiese Giovanni Doria Miglietta, concertista di fama internazionale.

L'evento si intitola “Questa sera canta il pianoforte: trascrizioni pianistiche di opere vocali di Schubert, Rachmaninov e Gershwin", vedrà eseguite le trascrizioni pianistiche di Liszt dei Lieder di Schubert (fra gli altri “Der Wanderer“ e “Gretchen am Spinnrade“) oltrechè di altre pagine strumentali del Viennese come la celebre “Wanderer-Fantasie“ e 'Impromptus nn. 3. Virtuosistico il finale con l'interpretazione di brani di Rachmaninoff e Gershwin.



Giovanni Doria Miglietta nasce a Imperia e inizia lo studio del pianoforte sotto la guida del padre all'età di 3 anni. Successivamente studia privatamente a Genova con Lidia Baldecchi Arcuri con la quale si diploma con il massimo dei voti presso il conservatorio di Genova. Nel 2005 ottiene il diploma di master presso l’ accademia di Pinerolo sotto la guida di Laura Richaud. Con la stessa insegnante consegue il diploma accademico di 2 livello ad indirizzo concertistico presso il conservatorio di Torino con lode e menzione speciale. Parallelamente studia presso la “Somerakademie” di Cervo con Arnulf Von Arnim. Ha seguito inoltre diverse master Class con importanti artisti di fama internazionale. Fondamentale è stata la conoscenza del pianista Enrico Pace con il quale ha studiato dal 2008 sempre all'accademia di Pinerolo. Nel corso degli anni si è laureato in diversi concorsi fra cui: Premio Rovere D 'Oro di San Bartolomeo al Mare, Bando rec and play Cidim Nuove Carriere (Palermo), XVII Ibiza international Piano competition (Spagna) e molti atri. Ha suonato per prestigiose istituzioni in Italia, Francia, Spagna, Svizzera. Inghilterra, Germania e Australia. Dal 2012 insegna pianoforte presso l 'accademia di musica di Pinerolo.