Genova per Voi conquista Sanremo 2026: dal talent le firme della canzone vincitrice e del Premio Bardotti

Federica Abbate e Alessandro La Cava, entrambi provenienti dal vivaio del primo talent italiano per autori di canzoni, Genova per Voi, sono i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2026. Il duo ha co-firmato testo e musica di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, canzone vincitrice del Festival, e di “Male necessario” di Fedez e Marco Masini, che si è aggiudicata il Premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo e il quinto posto in classifica generale.

“I grandi risultati ottenuti da due canzoni così differenti fra loro, eppure cofirmate dalla stessa coppia autorale” – dicono con soddisfazione i direttori di Genova per Voi, Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti – “sono la dimostrazione di come la professionalità di un autore di successo non sia legata a un genere o a uno stile, ma gli consenta di essere eclettico e funzionale alle diverse personalità degli interpreti per i quali scrive”.

Il doppio trionfo, arricchito dalla presenza al Festival di Sanremo 2026 di altri autori del vivaio genovese — Antonio Caputo, finalista della settima edizione e Targa SIAE, ha cofirmato “Il meglio di me” di Francesco Renga, e “Sono un grande” di Tiziano Ferro, ospite sul palco dell'Ariston, porta la firma di Simone Cremonini, vincitore di Genova per Voi 2018 — si inserisce in un percorso straordinario che conferma la qualità del talent.

È dal 2015 che gli autori di Genova per Voi calcano il palco dell'Ariston, con un palmares che include - tra i tanti successi - il secondo posto di Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2016 con “Nessun grado di separazione” (co-firmata da Federica Abbate, sesto posto all'Eurovision), il Premio della Critica "Mia Martini" vinto nel 2021 da Willie Peyote, vincitore di Genova per Voi 2014, con “Mai dire mai (la locura)” e il terzo posto di Mr.Rain nel 2023 con “Supereroi”, co- firmata da Federica Abbate.

FEDERICA ABBATE, vincitrice di Genova per Voi 2013, è l’autrice italiana più certificata di sempre. Ha ottenuto un disco di diamante (Baby K e Giusy Ferreri, «Roma-Bangkok»), più di 110 dischi di platino e più di 10 dischi d’oro, firmando canzoni di successo per Fiorella Mannoia, Fedez, Noemi, Marracash, Michele Bravi, Boomdabash, Loredana Berté, Elisa, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Ana Mena, Rocco Hunt, Mr Rain e molti altri. Nel luglio del 2023 è stata scelta come Equal Ambassador del mese da Spotify internazionale. È stata presente, con i suoi brani, al

Festival di Sanremo (Elodie, J-Ax, Giusi Ferreri, Ana Mena, Michele Bravi, Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia ecc.) e a Eurovision (Francesca Michielin). A Sanremo 2025 aveva firmato i brani di Clara, Serena Brancale, Fedez, Joan Thiele, Sarah Toscano, Rose Villain.

ALESSANDRO LA CAVA, finalista di Genova per Voi 2018, è tra gli autori più venduti degli ultimi anni, e ha firmato hit discografiche per Sangiovanni, Rkomi, Paola & Chiara, Angelina Mango, Alfa, Annalisa e non solo. Nel 2022 è stato segnalato da Spotify internazionale e da “Rolling Stone” USA fra gli otto autori più promettenti del mondo (guadagnandosi una gigantografia promozionale in Time Square a New York). Presente con vari brani a diversi Festival di Sanremo, nel 2024 ha scritto il brano in gara di Clara, interprete di “Mare fuori”. Per la seconda stagione di questa serie tv Alessandro La Cava ha scritto la colonna sonora. A Sanremo 2025 aveva firmato il brano interpretato da Fedez.