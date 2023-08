Bilancio positivo per la 24 ore di Beach Volley a Santo Stefano al Mare, Ferretti "Rilanciamo lo sport"

Due giorni di sport e divertimento al Punta Beach di Santo Stefano al Mare, in occasione per il Torneo di Beach Volley organizzato dal Volley Club BVC, durato 24 ore. Numerose le squadre che hanno partecipato alla competizione che si è tenuta, senza sosta, dalla mattina del 19 agosto, fino al tardo pomeriggio del 20.



L’evento è stato supportato dall’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare, in collaborazione con Amaie Energia, società che gestisce la spiaggia. Alla finale del torneo, erano presenti Tiziana Ramoino per Amaie Energia, i consiglieri comunali Raffaella Milli e Remo Ferretti per il Comune di Santo Stefano al Mare.



“Questo è il primo di una serie di eventi sportivi che vogliamo ospitare sulle spiagge, per rilanciare il nostro Borgo. Dal ping pong, al calcio agli sport acquatici, eventi, che grazie al

clima mite di Santo Stefano al Mare possono essere organizzati durante tutto l’arco dell’anno e possono essere uno strumento efficace per destagionalizzare i flussi turistici, armonizzandoli con le necessità di chi vive in paese" - commenta il consigliere comunale Remo Ferretti.



Aggiunge la consigliera comunale Raffaella Milli: ”Siamo soddisfatti che quest’estate gli eventi sportivi e di intrattenimento abbiano attirato molti giovani, dagli influencer che hanno scelto Santo Stefano al Mare come meta delle loro vacanze, ai giovani della nostra provincia che hanno gremito spiagge e Piazza Baden Powell. Santo Stefano al Mare, un borgo tante vacanze, anche per i ragazzi".



Conclude Tiziana Ramoino, Consigliera di Amministrazione di Amaie Energia: "La nostra società ha iniziato, solo due anni fa, l’attività di gestione di alcune spiagge del Ponente, con ottimi risultati. Amaie Energia è lieta di aver contribuito al successo del Torneo di Beach Volley ed è nostra volontà continuare a supportare eventi che migliorino l’attrattività del nostro splendido territorio".