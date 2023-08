Sanremo: straniero vede i carabinieri e lancia via zainetto, dentro c'era una roncola

Questa mattina a Sanremo, uno straniero è stato trovato in possesso di una roncola. L'uomo è stato notato da una pattuglia di Carabinieri mentre si trovava sul lungomare insieme ad altri individui.



Alla vista delle forze dell'ordine lo straniero ha dimostrato un certo nervosismo disfandosi subito del suo zainetto contenente la roncola, un attrezzo in uso per il giardinaggio. I militari hanno proceduto ad approfondire i controlli, portando lo straniero in caserma per accertamenti.

L'uomo non è stato arrestato e la sua posizione è al vaglio. In particolare sono in corso ulteriori approfondimenti per il possesso di quell'oggetto potenzialmente pericoloso.